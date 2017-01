De foodtrend van het moment: de buddha bowl

Hip en gezond in 2017? Dan bestaat de kans dat je wel je gading vindt in de buddha bowl. Die staat synoniem voor een goed gevuld en kleurrijk kommetje met granen, groenten en proteïnen zoals eieren, kip of avocado. Wie liever voor een vegetarische of veganistische variant gaat, kan ook voor tofoe kiezen.

Een buddha bowl wordt opgebouwd uit verschillende rauwe of geroosterde groenten. Daar worden bonen aan toegevoegd of gezonde granen zoals zoals quinoa, bruine of wilde rijst, freekeh of couscous. Afwerken doe je met proteïnen zoals kip, avocado, tofoe of eieren. Dat alles wordt overgoten met een lichte dressing die wel barstensvol smaken zit. Zo kom je tot een gezonde, maar heel vullende maaltijd.

Het leuke is dat je heel wat kanten uitkunt met de buddha bowl en volop zelf ingrediënten kunt toevoegen die je zelf lekker vindt. Wie alles bovendien mooi rangschikt in het kommetje, krijgt ook nog eens een Instagramwaardig plaatje.