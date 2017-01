Torino haalt beloftevolle middenvelder weg bij Standard

Martin Remacle trekt de deur bij Standard achter zich dicht en gaat bij het Italiaanse Torino aan de slag. Dat hebben beide clubs maandag laten weten op hun website. Volgens de Italiaanse pers tekende de 19-jarige middenvelder een contract tot eind 2020 bij de club uit Turijn.

Martin Remacle komt uit de jeugdacademie van Standard en maakte vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van de Rouches in Play-Off II. Dit seizoen kwam hij niet aan speelkansen in het A-elftal. Met Torino, nummer negen in de Italiaanse Serie A, koos hij voor een nieuwe uitdaging.