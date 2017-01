Shakhtar Donetsk verplaatst thuismatchen van Lviv naar Kharkiv

Het Oekraïense topteam Shakhtar Donetsk zal voortaan zijn thuiswedstrijden afwerken in Kharkiv, een industriestad in het oosten van Oekraïne. Sinds het begin in 2014 van het gewapend conflict in de regio was Shakhtar verhuisd naar Lviv, in het westen van het land en meer dan 1.000 km verwijderd van Donetsk.

“De wedstrijden in Kharkiv hebben aangetoond dat er in die regio veel supporters van Shakhtar zijn”, zo klinkt het op de website van de Oost-Oekraïense club. Met Kharkiv, dat ongeveer 300 km ten noordwesten van Donetsk ligt, werd voorlopig een overeenkomst gesloten tot eind 2017. De trainingen gaan nog steeds door in Kiev. Op 23 februari zal Shakhtar voor het eerst in het Metalist-stadion van Kharkiv aantreden voor de terugwedstrijd van de 16e finales van de Europa League tegen het Spaanse Celta de Vigo van Theo Bongonda.

Donetsk, één van de speelsteden voor het EK 2012, wordt momenteel door pro-Russische separatisten gecontroleerd.