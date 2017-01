Pep Guardiola over de comeback van Kompany: “Dag per dag evalueren”

Zaterdag stond Vincent Kompany voor het eerst in lange tijd 90 minuten op het veld bij Manchester City. De hamvraag bij alle fans: is Vincent Kompany klaar om opnieuw twee matchen per week te spelen? Trainer Pep Guardiola geeft antwoord.

“Ik weet niet of Vincent al klaar is om iedere match te spelen. Na zijn comeback zaterdag moeten we dag per dag evalueren,” zei Guardiola. Het gaat alvast de goeie richting uit. Het is lang geleden dat hij nog 90 minuten speelde, maar zaterdag speelde hij de volledige match (tegen Crystal Palace, red.) zonder blessure.”

Guardiola heeft ook vetrouwen in de “uitzonderlijk goeie dokters en kinesisten” bij Manchester City. “Het is de beste medische staf waar ik ooit mee werkte, ze helpen mijn jongens enorm om fit te blijven. Daarom ziet het er goed uit voor Vincent.”

Kompany kan als verdediger het verschil maken. “Het hangt natuurlijk af van zijn fysieke conditie, maar hij is een erg belangrijke speler. Een wedstrijd hangt altijd af van hoeveel kansen we creëren en hoeveel kansen we de tegenstander toestaan. Ik wil Vincent niet zomaar gebruiken. We hebben het over professionele spelers, wanneer ze lange tijd geblesseerd zijn, is dat een ramp voor hen. Mentaal is het erg zwaar. Het is al een uitdaging om 90 minuten te spelen, we zullen tijdens de volgende wedstrijden beoordelen wat er verder gebeurt.”