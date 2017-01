Bloody Sunday: hoe veertien ongewapende burgers de dood vonden in een vreedzame protestmars

30 januari 1972. Meer dan tienduizend demonstranten trekken de straat op voor een vreedzame protestmars in de Noord-Ierse stad Londonderry. Een mars die na het ingrijpen van het Britse leger het leven kostte aan veertien jongens en mannen. Een mars die de geschiedenis inging als Bloody Sunday.

In Ierland was de politieke situatie al lange tijd gespannen. De katholieke minderheid voelde zich ernstig gediscrimineerd door de regering. Vooral in Londonderry zorgde dat steeds vaker voor opstanden en spanningen. De politie kon de toestand niet langer aan.

Op 12 augustus 1969 slaagden de katholieken erin om de regeringstroepen volledig uit hun buurt te verjagen. Londonderry kreeg de naam ‘Free Derry’ toegekend. Opstandelingen werden in het hele land aangemoedigd.

Om de ontwikkelingen te onderdrukken, schakelde de regering de hulp van het Britse leger in. Begin 1971 werd iedere vorm van optocht of opstand verboden. Iedereen die toch deelnam, kon zonder enige vorm van proces opgesloten worden.

De leiders hoopten zo rust en vrede te bereiken. Maar de maatregelen pakten volledig anders uit. De stad veranderde in een compleet oncontroleerbaar gebied.

Foto: BELGAIMAGE

Kritiek punt

Op 30 januari 1972 bereikten de spanningen een kritiek punt. Katholieken beslisten toch een politieke protestmars te organiseren in Derry. Een vreedzame mars met twee doelen: het verbod op protestmarsen aanklagen en de maatregel om iedere betrokkene zonder proces voor onbepaalde tijd op te sluiten aanvechten.

Maar liefst 10.000 mensen kwamen opdagen en het eerste gedeelte van de protestmars verliep rustig. Maar bij een wegafzetting van de Britse para’s in het centrum liep het mis.

Een groep jongeren voelde zich buitengesloten door de legertroepen en begon met stenen te gooien. De militairen reageerden meteen met het waterkanon, traangas en rubberen kogels.

Foto: AP

Eindbalans: veertien doden

Omdat de situatie uit de hand liep, kregen de militairen de opdracht om zo veel mogelijk relschoppers te arresteren. Maar in de minuten die volgden, openden ze het vuur op de menigte. Een eenzijdige schietpartij waarvoor de onbewapende demonstranten probeerden te vluchten.

Dertien jongens en mannen werden doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewonden. Eén van hen stierf later aan zijn verwondingen. Eindbalans: veertien doden.

“Niet schuldig”

Om de zaak te onderzoeken, werd het Widgery-tribunaal ingesteld. In minder dan een maand was de conclusie gevormd: de militairen waren “niet schuldig” aan de dood van de veertien burgers. Wel werd gesteld dat hun gedrag “roekeloos” was geweest. Strafrechtelijke gevolgen kwamen er niet.

Pas in 1998 werd er een grootschalig en veel nauwkeuriger onderzoek in gang gezet. Na twaalf jaar verscheen het lijvige rapport. De Britse premier David Cameron noemde de resultaten “schokkend”. In 2010 bood hij namens de regering zijn excuses aan voor de dood van de veertien onbewapende betogers.

45 jaar na de feiten wacht de ex-militairen mogelijk nog een vervolging door de Britse justitie. In 2012 werd namelijk een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het bloedbad.