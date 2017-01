Facetime redt vrouw uit klauwen van gewelddadige partner

Geraardsbergen - Dankzij de app Facetime kon een vrouw haar familie via video verwittigen dat ze door haar partner zwaar werd afgeranseld. Haar vader kon erger voorkomen.

Ismaël V.B. (26) uit Geraardsbergen verscheen voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde wegens het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met ongeschiktheid tot gevolg aan zijn vriendin en wegens het vernielen van de inboedel in haar appartement. Toen de vrouw tot bloedens toe werd geslagen, zag ze toch nog kans om Facetime op haar Iphone in te schakelen. Dit is een applicatie waarmee videogesprekken kunnen gevoerd worden. Daardoor zagen haar ouders wat er gebeurde en kon de politie verwittigd worden.

Oudejaarsavond 2016 zou voor de beklaagde en zijn vriendin een mooie avond worden. De vader van de vrouw haalde haar af aan het werk en bracht haar naar haar appartement. Daar had Ismaël V.B. intussen de tafel gedekt. “Maar omdat mijn cliënte eerst wat aandacht schonk aan haar tweejarige dochtertje, ontstak hij in blinde woede”, lichtte advocaat Sybille Miclotte toe. “Eerst sloeg hij zowat alles kort en klein in de slaapkamer, badkamer, keuken en woonkamer. Dan ging hij zijn vriendin te lijf. Mijn cliënte moest een regen van slagen incasseren. Zij is door het geweld zwaar getraumatiseerd.”

Toen de vader van het slachtoffer via Facetime had gezien dat zijn dochter zwaar werd afgeranseld, snelde hij meteen naar haar appartement. Ook hij kreeg een klap.

Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van een jaar, met uitstel onder strikte voorwaarden. “Inderdaad niet fraai wat mijn cliënt heeft gedaan”, beaamde advocaat Pieter De Backer. “Hij heeft spijt en wat gebeurd is, heeft hem ook wel aangegrepen. Door de drank komt de duivel echter uit het doosje. Een intensieve behandeling is beslist nodig.”

De beklaagde kreeg sinds 2011 al drie veroordelingen wegens gewelddelicten. “Het had niet mogen gebeuren, maar ik was dronken”, zo verontschuldigde de man zich. De rechtbank doet uitspraak op maandag 13 februari.