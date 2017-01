Stijnen furieus na lichte penalty, spelers en staf moeten hem tegenhouden

Stijn Stijnen, ex-doelman van Club Brugge en Beerschot, is tegenwoordig trainer bij Sporting Hasselt. De Limburgse ploeg komt uit in de hoogste amateurklasse. Het kreeg een betwistbare penalty in de slotfase tegen ASV Geel, Stijnen raakte helemaal over zijn toeren. Spelers en staf deden er alles aam om de razende trainer te kalmeren. Geel benutte de penalty en besliste de score: 2-1.