Ze kreeg enorm verontrustend nieuws tijdens haar zwangerschap, maar haar tweeling hield elkaar in leven door handjes vast te houden

Hayley Lampshire was heel erg bang voor de gezondheid van haar tweeling nadat de dokters haar vertelden dat de twee baby’s een vruchtwaterzak deelden. Bij heel wat van deze zwangerschappen sterven de kinderen omdat hun navelstrengen in de knoop geraken, waardoor ze stikken of niet genoeg voedingsstoffen meer kregen. Haar jongens hadden daar instinctief echter een oplossing voor gevonden.

Maar 1% van alle tweelingen is monoamniotisch, wat betekent dat ze een vruchtwaterzak delen in plaats van elk in hun eigen vruchtwaterzak te ontwikkelen. De enige manier waarop de tweeling van Hayley levend ter wereld zou kunnen komen, was door helemaal niet te bewegen. Anders zouden hun navelstrengen in de knoop kunnen raken, wat nefaste gevolgen kan hebben.

Hayley was echter stomverbaasd toen ze op een scan zag hoe haar jongens elkaar wel leken te knuffelen en zelfs elkaars handjes leken vast te houden. En op elke volgende scan bleven de jongens in diezelfde houding liggen, iets wat waarschijnlijk hun leven gered heeft.

“Mijn echtgenoot en ik waren intriest toen we vernomen dat onze baby’s in gevaar waren. Omdat de jongens in dezelfde vruchtwaterzak zaten, konden hun navelstrengen in de knoop raken wat hun voedsel- en zuurstoftoevoer zou afsnijden”, vertelt Hayley.

“Als dat zou gebeuren, zouden we het waarschijnlijk niet weten en we konden niets doen om het te voorkomen. Dat was nog het meest enge deel. Ze moesten stil blijven liggen om elkaar in leven te houden en in sommige foto’s lijkt het zelfs alsof ze knuffelen.”

Zorgen vanaf week twaalf

”Na de scan op twaalf weken wisten we dat we een tweeling zouden krijgen, wat ons volledig verraste. We hadden geen idee hoe we twee baby’s zouden moeten aanpakken”, aldus Hayley. “Maar diezelfde dag kregen we te horen dat het een risicovolle zwangerschap zou worden.”

“Een week later bevestigde een specialist ons dat het om een monoamnionische-monochorionische tweeling ging.” Dat betekent dat de tweeling niet alleen de navelstreng deelt, maar ook de placenta. “We kregen te horen dat een selectieve terminatie - het afbreken van de zwangerschap voor een van de twee vruchtjes - een laatste optie zou zijn, maar daar wilden we niet aan denken.”

Na een zwangerschap van 34 weken kwamen de jongens ter wereld. Ze hadden vocht in hun longen en ademden maar moeilijk, maar de dokters wilden niet langer wachten. “Ik mocht drie dagen na de bevalling naar huis, maar de jongens moesten nog drie weken in het ziekenhuis blijven voor we hen eindelijk mee naar huis konden nemen. Hen achterlaten was het moeilijkste van allemaal.”

Beide jongens, Rowan en Blake, maken het goed en zijn momenteel nog zeer goed in spullen delen. Geen wonder natuurlijk aangezien ze onbewust al voor elkaar zorgden in de baarmoeder. “Maar ik ben er zeker van dat dat een ander verhaal wordt als ze ouder zijn”, aldus Hayley. “Al zullen we ze ongetwijfeld wel vertellen hoe speciaal hun band eigenlijk is.”