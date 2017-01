Anderlecht-coach Weiler reist naar Zwitersland omwille van overlijden vader

De vader van Anderlecht-coach René Weiler is maandag overleden. Dat meldt paars-wit.

“RSC Anderlecht deelt met droefheid mee dat de vader van coach René Weiler zopas overleden is”, zo klinkt het op de clubwebsite. “De coach is naar Zwitserland afgereisd om zijn familie bij te staan. Het bestuur, de staf, de spelers en het personeel van paars-wit willen de trainer veel sterkte wensen in deze moeilijke periode.” Vrijdag gaat Anderlecht op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij Lokeren.

Afgelopen weekend rouwde de Jupiler Pro League mee met Thomas Buffel. Stephanie De Buysser, de echtgenote van de aanvoerder van KRC Genk, overleed na een gevecht tegen darmkanker.