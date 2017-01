Nieuwe seizoen van ‘De Buurtpolitie’ van start: bekendste politiekorps van Vlaanderen is terug van weggeweest

Het mag dan fictie zijn, ‘De Buurtpolitie’ heeft een nieuwe portie afleveringen klaar staan met ‘Echte verhalen’. De agenten, rechercheurs en inspecteurs gaan daarin de meest herkenbare of gekste situaties te lijf. Het zevende seizoen is vanaf maandag 30 januari op de buis.

Het vorige seizoen had gemiddeld 503.000 kijkers per aflevering. Die straffe cijfers maakte van het zesde seizoen het beste scorende seizoen ooit, met uitschieters tot zelfs 675.000 kijkers voor de best bekeken aflevering. Het was dus geen verrassing dat VTM opnieuw dezelfde acteurs op de buis brengt.

Bekende gezichten en vaste gastrollen

In het zevende seizoen worden inspecteurs Obi, Floor, Koen, Robin en Femke, hoofdinspecteur Tineke, rechercheurs Brigitte en Erik, wijkagent Patrick en commissaris Roger opnieuw op de voet gevolgd tijdens hun dagelijkse opdrachten en hun patrouillewerk. Schietpartijen, fraude, moord, ongelukken en diefstal, passeren allemaal de revue.

Naast de bekende gezichten duiken er in het zevende seizoen ook enkele vertrouwde bijrollen op. Student Aziz, die een filmopleiding volgt en een documentaire maakt over de lokale politie en Stafke de dorpsbewoner die altijd een oogje in het zeil houdt en de stelling ‘de politie is je vriend’ soms iets té letterlijk neemt, bijvoorbeeld.

Scripted reality

De agenten, rechercheurs en inspecteurs van ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie’ zijn zo weer helemaal terug na een korte winterstop en hun debuut op het witte doek. De VTM-reeks die “scripted reality” toont, realistische verhalen die op een scenario gebaseerd zijn, maar door acteurs worden gespeeld.

Echte Verhalen: De Buurtpolitie, vanaf maandag 30 januari 2017 elke weekdag om 18.20 bij VTM, met herhalingen de dag erna om 12.05.