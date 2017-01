Enkele weken na frustraties over Trebel alsnog transfer tussen AA Gent en Standard

Amper twee weken nadat AA Gent en Standard de transfer tussen Adrien Trebel zagen stuklopen, was het water tussen beide clubs duidelijk minder diep over Dieumerci Ndongala. Na amper een half jaar bij de Buffalo’s vertrekt de winger al naar Standard, waar hij in zijn jeugd ook al voor uitkwam. Het is een drukke transferdag voor de Rouches, die eerder vandaag ook al de 21-jarige Oekraïner Valeriy Luchkevych gingen halen.

Toch opmerkelijk, een transfer tussen beide clubs nadat Gent-manager Michel Louwagie nog zijn twijfels had uitgesproken over de houding van Standard in het dossier-Trebel. Louwagie had het over vier boden die door de Rouches geweigerd werden. “Maar de transfer is tot stand gekomen in een sfeer van wederzijds respect tussen alle partijen”, laat Standard veelbetekenend weten in een perscommuniqué. “De directies van de twee clubs zijn blij met het verloop en de uitkomst van deze onderhandelingen.”

Dat Ndongala al mag vertrekken bij AA Gent heeft ongetwijfeld te maken met de vele Gentse wintertransfers. Op de plek van de flankaanvaller haalden de Buffalo’s al jongens als Samuel Kalu en Yuya Kubo. Bij Standard zal Ndongala, die tussen 2007 en 2011 al in de jeugd van de Rouches speelde, het rugnummer tien dragen.

Ook Oekraïner naar Standard

Eerder op de dag haalden de Luikenaars ook al de Oekraïner Valeriy Luchkevych weg bij Dnipro Dnipropetrovsk. Luchkevych kan zowel als rechtsachter als rechtsmidden uitgespeeld worden. Hij speelde sinds 2013 voor Dnipro, dat hem bij zijn jeugdclub Metalurh Zaporizhya wegplukte. In het seizoen 2014-2015 maakte hij deel uit van het team dat de finale van de Europa League bereikte. In die finale (3-2 verlies tegen Sevilla) bleef hij wel op de bank. In de kwartfinale tegen Club Brugge (0-0 en 1-0) startte hij wel twee keer in de basis.

“Valeriy is net 21 jaar geworden, maar heeft toch al ervaring opgedaan in de Oekraïense competitie en op het Europese toneel”, vertelt sportief directeur Olivier Renzard op de clubsite. “Aangezien hij op de beide rechterflankposities uit de voeten kan, zal hij de concurrentie binnen de groep aanscherpen. Hij kijkt ernaar uit om zijn eerste buitenlandse ervaring te starten, zijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten en zijn kwaliteiten tentoon te spreiden in onze competitie. Het is voor hem een belangrijke stap in zijn carrière.”