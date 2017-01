Moeder en dochter huren DVD maar kunnen niet geloven wat ze vinden als ze het doosje openen

Onder het schijfje van de film vonden Liz en haar mama namelijk vijf briefjes van 20 dollar. Daarbij hoorde een handgeschreven brief van een zekere Marcos, zo leren we via de tweet die Liz de wereld instuurde.

“Hallo! Mijn naam is Marcos”, begint de brief. “Elke maand geef ik 100 dollar die ik normaal spendeer aan mezelf weg aan een onbekende. Deze keer wilde ik iets speciaal doen en het geld in een DVD stoppen. Jij bent mijn eerste bestemmeling van 2017! Ik wil je gewoon vragen om het geld goed te spenderen. Als je het zelf niet nodig hebt, geef het dan weg. Anders: hou het bij.”

“Mijn mama wilde gewoon ontspannen en een film kijken, maar God zegende haar met meer”, leest Liz’s tweet. “Waar je ook bent Marcos, God bless you”.

My mom was just hoping to relax & enjoy a movie, but instead God blessed her with more. Marcos whoever you are, God bless you. @redbox pic.twitter.com/Jxk6uzjwZ0