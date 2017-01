Merkel verscherpt kritiek op Trump “Inreisverbod VS druist in tegen internationale samenwerking”

De Duitse kanselier Angela Merkel (CDU) heeft haar kritiek op het omstreden inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump tegen vluchtelingen en burgers uit zeven moslimlanden verscherpt. “Die procedure druist naar mijn mening in tegen het basisbeginsel van de internationale vluchtelingenhulp en de internationale samenwerking”, zei Merkel maandag in Berlijn.

“De noodzakelijke en ook vastberaden strijd tegen het terrorisme rechtvaardigt op generlei wijze een algemene verdachtmaking van mensen met een bepaald geloof of een bepaalde afkomst”, zei Merkel.

De bondskanselarij zal samen met Buitenlandse Zaken er alles aan doen, vooral dan voor mensen met een dubbele nationaliteit, “om hun juridische situatie op te helderen en hun belangen nadrukkelijk te verdedigen”. De rechtszekerheid moet hersteld worden. De regering houdt over de hele zaak nauw contact met haar Europese partners.

Zondag al had regeringswoordvoerder Steffen Seibert in haar naam een gelijkaardige verklaring laten afleggen. Tegenover de schriftelijke verklaring van zondag verscherpte Merkel maandag haar toon bij haar persoonlijke tussenkomst. De passage, dat het optreden van Trump volgens haar indruist tegen de internationale samenwerking en de grondbeginselen van vluchtelingenhulp, was in haar stellingname van zondag niet zo duidelijk verwoord.

Duitse staatsburgers, die ook een paspoort van Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen bezitten, krijgen momenteel geen Amerikaans visum van de ambassade of consulaten in Duitsland. Volgens informatie van Binnenlandse Zaken uit 2011 zijn tienduizenden mensen met dubbele nationaliteit door de maatregel getroffen. Naast een Duits paspoort bezitten alleen al meer dan 80.000 Duitse burgers ook de Iraanse nationaliteit.