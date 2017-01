Transferdrukte in eerste klasse: nieuwe spelers voor Standard, Lokeren en Zulte Waregem en terugkeer Ryan

Op de voorlaatste dag van de wintertransferperiode is het zoals vanouds een komen en gaan van spelers. Standard en AA Gent bewezen dat ze ondanks de afgesprongen transfer van Adrien Trebel nog wel degelijk kunnen samenwerken, Oguchi Onyewu is weer voetballer in ex-Club Brugge-doelman Mat Ryan keert terug naar België.

Waasland-Beveren leent Conté tot einde seizoen van KV Oostende

KV Oostende leent zijn Guinese aanvallende middenvelder Ibrahima Conté tot het einde van het seizoen uit aan Waasland-Beveren, zo maakte Waasland-Beveren maandag bekend.

Foto: Photo News

Oostende nam de 25-jarige Conté afgelopen zomer over van vicekampioen RSC Anderlecht, waar hij op een dood spoor was beland. Maar ook bij de Kustboys werd het geen succesverhaal voor Conté. In acht wedstrijden kwam hij slechts tot één doelpunt. Conté speelde twee seizoenen voor Anderlecht. Voordien was hij bij AA Gent en Zulte Waregem aan de slag. In Oostende ligt hij nog tot medio 2019 onder contract.

Genk-doelwit tekent bij Duitse tweedeklasser Nürnberg

De Zweedse aanvaller Mikael Ishak verlaat het Deense Randers om in de Duitse tweede Bundesliga bij FC Nürnberg aan de slag te gaan, zo maakte FC Nürnberg maandag bekend.

Foto: Photo News

De 23-jarige Ishak was bij Randers in 76 officiële wedstrijden goed voor 35 doelpunten en daarmee wekte hij ook in de Belgische Jupiler Pro League belangstelling op. Anderlecht zou hem gevolgd hebben en Genk had de Zweed op het oog als vervanger van de geblesseerde Nikos Karelis.

Ex-Standard-speler Onyewu heeft na twee jaar weer club

De Amerikaanse verdediger Oguchi Onyewu zet zijn carrière voort in eigen land. De 34-jarige ex-speler van Standard Luik ondertekende er een verbintenis bij Philadelphia Union, zo maakte de club uit de Major League Soccer (MLS) maandag bekend.

Foto: IMAGEGLOBE

Onyewu is eveneens een oud-speler van La Louvière (2003). Tussen 2004 en 2009 droeg hij de kleuren van Standard, dat hij aan twee landstitels hielp. Nadien kwam hij uit voor AC Milan, Twente, Sporting Lissabon, Malaga, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday en Charlton Athletic. Sinds mei 2015 zat hij al zonder club en dus leek het er steeds meer op dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Uiteindelijk kwam er met Philadelphia Union toch nog een oplossing uit de bus voor de 69-voudige Amerikaanse international.

Lokeren haalt weer oud-speler van Kristinsson

Sporting Lokeren heeft de transfer van de Noor Mohamed Ofkir afgerond. De twintigjarige linkerwinger komt over van het Noorse Lilleström en ondertekende op Daknam een contract voor 2,5 seizoenen met optie voor een extra jaar, zo maakte de club maandag bekend.

Foto: Twitter Lokeren

Lokeren-coach Runar Kristinsson kent Ofkir nog van zijn periode bij Lilleström. Bij die Noorse club plukte Kristinsson een tweetal weken geleden ook al de Engelse spits Gary Martin weg. In tegenstelling tot Martin is Ofkir niet meteen inzetbaar. Hij revalideert van een zware schouderblessure waarvoor hij geopereerd werd in november. Lokeren hoopt de winger tegen de start van de play-offs speelklaar te krijgen.

Twee nieuwe spelers op één dag voor Standard

Standard neemt Dieumerci Ndongala definitief over van AA Gent. Dat hebben beide clubs maandag meegedeeld. Aan de boorden van de Maas zette de 25-jarige flankaanvaller zijn handtekening onder een contract van 3,5 jaar.

Ndongala, de voorbije weken buiten strijd met een blessure, keert terug naar de club waar hij van 2007 tot 2011 de jeugdopleiding doorliep. Pas afgelopen zomer trok de eenmalige Congolese international voor vier seizoenen van Charleroi naar AA Gent. Daarvoor speelde Ndongala voor het Luxemburgse Jeunesse Esch (2011-2013) en La Louvière (2013-2014).

Foto: Twitter Standard

Eerder op de dag haalden de Luikenaars ook al de Oekraïner Valeriy Luchkevych weg bij Dnipro Dnipropetrovsk. Luchkevych kan zowel als rechtsachter als rechtsmidden uitgespeeld worden. Hij speelde sinds 2013 voor Dnipro, dat hem bij zijn jeugdclub Metalurh Zaporizhya wegplukte. In het seizoen 2014-2015 maakte hij deel uit van het team dat de finale van de Europa League bereikte. In die finale (3-2 verlies tegen Sevilla) bleef hij wel op de bank. In de kwartfinale tegen Club Brugge (0-0 en 1-0) startte hij wel twee keer in de basis.

Zulte Waregem haalt Deense rechterflankspeler

Zulte Waregem heeft rechtermiddenvelder Jakob Ankersen aangetrokken. De 26-jarige Deen, die overkomt van het Zweedse IFK Göteborg, ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen, plus één jaar optie. Dat heeft Essevee maandag bekendgemaakt.

Foto: Twitter Zulte Waregem

Ankersen genoot zijn opleiding bij Esbjerg, in 2010 tekende hij zijn eerste profcontract bij de Deense club. In februari 2015 maakte hij de overstap naar Göteborg.

Ryan keert terug naar België

Mathew Ryan speelt voor de rest van het seizoen bij KRC Genk. Dat hebben de Limburgers maandagmorgen bevestigd op de clubwebsite. De 24-jarige Australische doelman, tussen 2013 en 2015 een van de sterkhouders van Club Brugge, wordt geleend van het Spaanse Valencia. Hij legde zondag zijn medische tests af in Genk en sluit maandag aan bij de spelersgroep.

Foto: JEFFREY GAENS

Jonge Standard-speler trekt naar Italië

Martin Remacle trekt de deur bij Standard achter zich dicht en gaat bij het Italiaanse Torino aan de slag. Dat hebben beide clubs maandag laten weten op hun website. Volgens de Italiaanse pers tekende de 19-jarige middenvelder een contract tot eind 2020 bij de club uit Turijn.

Martin Remacle komt uit de jeugdacademie van Standard en maakte vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van de Rouches in Play-Off II. Dit seizoen kwam hij niet aan speelkansen in het A-elftal. Met Torino, nummer negen in de Italiaanse Serie A, koos hij voor een nieuwe uitdaging.