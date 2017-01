Daders schietpartij in Québec geïdentificeerd

Twee verdachten van de schietpartij in een moskee in het Canadese Québec zondagavond, waarbij zes doden vielen, zijn geïdentificeerd. Dat meldt persagentschap AP op gezag van een bron bij het gerecht. Het gaat om Alexandre Bissonnette en Mohamed el Khadir, twee studenten aan de Laval-universiteit. Al beschouwt de Canadese politie dat maar een van de twee arrestanten als echte verdachte.

De burgemeester van Québec, Régis Labeaume, werd zondagavond op de hoogte gebracht van de aanslag, die rond 19.30 uur lokale tijd gepleegd werd. Twee mannen waren tijdens het avondgebed binnengevallen in het islamitisch centrum in de Canadese stad en hadden er het vuur geopend. Op dat moment waren ongeveer 50 gelovigen aanwezig in de kerk.

“Laffe terreurdaad”

De daders brachten zeker zes mensen “tussen de 35 en de 70 jaar” om het leven, zegt Christine Coulombe, woordvoerster van de veiligheidsdienst in Québec. Er raakten ook zeker acht mensen gewond bij wat de Canadese premier Justin Trudeau een “laffe terroristische aanslag” noemt. “We veroordeelden deze terroristische aanval op moslims”, zei hij. “Vanavond rouwen de Canadezen voor zij die gedood werden bij een laffe aanval op de moskee in Québec City. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families”, voegde hij eraan toe op Twitter.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 januari 2017

Achtervolging

Een eerste verdachte werd kort na de feiten in de nabijheid van de plaats van de schietpartij al opgepakt, maar bij de tweede was het een ander verhaal. De man zou enkele minuten na de schietpartij berouw hebben gehad en de politie hebben gebeld, aldus Radio Canada. Een achtervolging ontspon zich, die eindigde op ongeveer 20 kilometer van de schietpartij in de moskee. De verdachte had er zijn voertuig gestopt. Na een korte onderhandeling zou hij aanvaard hebben zich aan de agenten over te geven. In zijn voertuig zou een wapen zijn aangetroffen.

De twee arrestanten zijn de Franse Canadees Alexandre Bissonnette en Mohammed el-Khadir die van Marokkaanse afkomst is. Eén van de twee geldt als een verdachte, de andere als getuige. Tegen wie er precies verdenking is, heeft de politie niet gezegd, aldus de Britse commerciële zender ITV