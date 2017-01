Reviewcommissie roept Chipciu niét op na elleboog aan Mladenovic, Standard-speler moet wel boeten

Brussel - De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Anderlecht-speler Alexandru Chipciu niet laten vervolgen door het bondsparket. Nochtans bleek uit de beelden dat de Roemeen eerst losse handjes had alvorens Standard-speler Filip Mladenovic reageerde en rood pakte voor een lichte elleboog. De Servische international kreeg van het bondsparket wel een schorsingsvoorstel van één speeldag.

De fase tekende de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Al na één minuut spel zwaaide Anderlecht-speler Chipciu met zijn elleboog tegen het hoofd van tegenstander Filip Mladenovic. Bij de daaropvolgende inworp voor Anderlecht nam Mladenovic onder het oog van de lijnrechter revanche met door ook zijn elleboog tegen het gezicht van Chipciu te zwieren. De lijnrechter signaleerde dat aan scheidsrechter Vertenten, die rechtstreeks rood trok.

Bij Standard reageerden ze furieus op de beslissing om Mladenovic uit te sluiten. "Die rode kaart in het begin was jammer voor de kwaliteit van de wedstrijd in het algemeen", reageerde trainer Aleksandar Jankovic. "De rode kaart voor Mladenovic was belachelijk, Anderlecht-Standard is altijd een intense wedstrijd met veel contact. Als je als scheidsrechter zo’n wedstrijd fluit moet je meer feeling hebben met de situatie op het veld. Zo’n kaart is gewoon jammer voor het Belgische voetbal."

Fase met Chipciu werd niet bekeken

Toch was de Belgische voetbalbond kennelijk een andere mening toegedaan. Eerst besliste het bondsparket de Standard-speler toch een schorsingsvoorstel van één speeldag te geven - een voorstel dat door Standard geweigerd werd - daarna maakte de Reviewcommissie bekend dat het enkel Glenn Claes (voor een elleboog aan het adres van Genk-verdediger Timothy Castagne) zal vervolgen op basis van de beelden van de 23e en 24e speeldag. Chipciu ontspringt dus de dans, Claes moet op 7 februari voorkomen.

Naar aanleiding van de 24e speeldag werden ook fases met Hannes Van der Bruggen en Xavier Mercier (KV Kortrijk), Sandy Walsh (KRC Genk), Réginal Goreux (Standard), Uros Spajic (RSC Anderlecht), Laurents Jans en Alessandro Cerigioni (Waasland-Beveren), en José Izquierdo (Club Brugge) in de hoofdrol herbekeken, maar zij gaan vrijuit. Ook een fase uit Eupen-Standard werd onder de loep genomen, maar Siebe Blondelle (Eupen) wordt niet vervolgd.

Ook van de 24e speeldag in de Proximus League (1B) werden de tv-beelden van drie fasen geanalyseerd. Samy Kehli (Cercle Brugge) en Kenneth Houdret (OH Leuven) hoeven evenwel geen schorsing te vrezen.