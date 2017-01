Pato wordt ploegmaat van Witsel in China

De Braziliaanse aanvaller Alexandre Pato verlaat het Spaanse Villarreal om in de Chinese Super League bij het Tianjin Quanjian van Rode Duivel Axel Witsel aan de slag te gaan, zo blijkt uit een foto die Witsel maandag op zijn Twitter-account plaatste.

Op de foto zijn beide spelers in een outfit van de Chinese club te zien. “Welkom bij Tianjin Quanjian”, schreef Witsel bij de afbeelding. Volgens internationale media legde Tianjin zes miljoen euro op tafel om de Braziliaan los te weken in Spanje. Meer details omtrent de transfer zijn er momenteel nog niet.

De 27-jarige Pato was nog maar sinds vorige zomer aan de slag bij Villarreal, dat toen drie miljoen euro betaalde aan het Braziliaanse Corinthians. Daarvoor kreeg het zestig procent van de rechten in handen, de andere veertig had Pato zelf in zijn bezit. In 2013 legde Corinthians nog vijftien miljoen euro op tafel om Pato van AC Milan over te nemen.

Pato deed in 2007 als zeventienjarig wonderkind zijn intrede bij Milan. Van 2007 tot 2013 scoorde hij in 150 wedstrijden 63 doelpunten voor de Italiaanse topclub, maar de laatste twee seizoenen in Italië werd hij door veel blessureleed geplaagd. Bij Corinthians kon hij niet opnieuw met het succes aanknopen. Van februari 2014 tot december 2015 werd hij aan Sao Paulo uitgeleend en scoorde hij in 59 wedstrijden 24 keer. In januari van vorig jaar volgde een uitleenbeurt aan Chelsea, waar hij van trainer Guus Hiddink slechts twee keer in actie mocht komen en goed was voor één doelpunt.