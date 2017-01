Vrienden op zoek naar vermiste Genkenaar met zwangere vriendin

Genk - Met man en macht zijn ze in Genk op zoek naar Luc Peeters, een 47-jarige man die zaterdagavond voor het laatst werd gezien in Waterschei. Zijn zwangere vriendin en zijn vrienden gaan uit van een onrustwekkende verdwijning en roepen iedereen op om het bericht van zijn verdwijning te delen op sociale media. De politie en het parket laten weten de zaak te onderzoeken.

"Onze maat Luc Peeters is vermist sinds zaterdagavond. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. Zijn vriendin is zwanger, dus iedereen in en rond Genk gelieve de ogen open te houden", staat onder meer te lezen in de Facebookpost van een vriend van de 47-jarige man. "Hij werd het laatst gezien in Waterschei. Ik vraag het niet snel, maar deel dit bericht aub massaal."