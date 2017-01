Dit meisje (10) verandert langzaam in een boom

Amper zes maanden oud was ze toen ze voor het eerst symptomen vertoonde van een zeldzame huidziekte die haar huid in een soort schors doet veranderen. Het begon op haar lichaam, maar verspreidde zich al snel naar haar neus, kin en oorlellen.

De tienjarige Shahana moet al zo lang ze zich kan herinneren met de vervelende ziekte epidermoplasia verruciformis (EV) door het leven. Die zorgt voor de groei van een soort wratten die eruitzien als boomwortels of -schors.

Haar familie stamt uit een afgelegen dorp in het noorden van Bangladesh, en zoekt momenteel medische hulp voor Shahana. Ondanks haar uitzonderlijke uiterlijk, gaat Shahana gewoon naar school als ieder ander kind en ze zegt dat haar klasgenootjes haar er niet anders om behandelen.

Shocking pictures show a ten-year-old girl's battle with the 'tree man illness' in Bangladesh https://t.co/kH2Dqx5mDQ pic.twitter.com/ZQlDMK4l3R