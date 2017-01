Nu ook uitbraak norovirus in woonzorgcentrum in Oostkamp

Begin dit jaar was er ook al een uitbraak van het virus in het AZ Turnhout. Foto: ton wiggenraad

Oostkamp - In het woonzorgcentrum Ter Lucht in Oostkamp is een tiental mensen besmet door het norovirus. Dat bevestigt OCMW-voorzitter Sebastian Vande Ginste. Het centrum treft nu speciale maatregelen om verdere besmettingen tegen te gaan.

Er waren afgelopen weken al verschillende meldingen van een uitbraak van het norovirus in Vlaanderen. Ook Ter Luchte wordt nu geplaagd door het virus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. Een tiental bewoners zijn ziek.

“In overleg met de coördinerend en raadgevend arts die aan het centrum verbonden is, werden alle nodige maatregelen genomen. Er is ook nauw contact en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid”, aldus Vande Ginste. Zo worden de zieken enkele dagen in quarantaine geplaatst, wordt er gebruikgemaakt van wegwerpschorten en komen er desinfecterende maatregelen.

“De familieleden van de zieke bewoners worden telefonisch verwittigd en gevraagd de voorzorgsmaatregelen te respecteren”, aldus de OCMW-voorzitter. “Ook aan de bezoekers wordt gevraagd om bepaalde richtlijnen, zoals het ontsmetten van de handen, te volgen. Indien mogelijk wordt gevraagd om een bezoek aan het woonzorgcentrum uit te stellen naar een later tijdstip.”