Jordan Remacle: “Antwerp probeerde me te doen walgen van het voetbal”

Wekenlang hield hij de lippen stijf op elkaar als het woord Antwerp nog maar viel, maar nu praat Jordan Remacle dan toch over zijn avontuur op de Bosuil. En hij haalt snoeihard uit. “Ze hebben geprobeerd om me te doen walgen van het voetbal”, zegt hij in Le Grand Débrief, het voetbalmagazine dat op de website van La Dernière Heure wordt uitgezonden.

Een pseudovedette, zo beschouwde de intussen allang weer verdwenen John Bico hem, vertelt Remacle. “Als je Bico moest geloven, dan had hij trainer van Barcelona moeten zijn en had ik maar beter een punt achter mijn voetbalcarrière gezet. Mooi niet dus. Ik kan Charleroi niet genoeg bedanken dat het me de kans heeft gegeven om weer op het hoogste niveau te spelen. Twee maanden geleden had ik alle hoop daarop zo goed als opgegeven.”

Foto: BELGA

”Zes maanden verloren”

Remacle werd in november door Bico uit de Antwerpkern gezet en mocht ook onder het nieuwe bewind van Wim De Decker niet terugkeren. In de nieuwjaarsperiode verhuisde hij naar Charleroi. “Mijn familie en ik hebben echt afgezien in Antwerpen”, zucht Remacle. “Zes maanden heb ik er verloren. Soms belden ze me terwijl ik al in mijn bed lag dat ik de volgende dag niet moest komen trainen.”

“Vrouw niet gelukkig in Antwerpen”

“Ze hebben echt geprobeerd om me te doen walgen van het voetbal. Bovendien was mijn vrouw helemaal niet gelukkig in Antwerpen omdat ze niets om handen had en moest mijn dochter naar een Nederlandstalige school. Dat ikzelf in een uiterst vervelende situatie terecht kom, dat kan ik nog aanvaarden, maar als dat gevolgen heeft voor mijn familie kan ik dat niet meer. Toen ik vrijdagavond scoorde tegen Zulte Waregem, heb ik dan ook vooral aan mijn familie gedacht.”