Stuivenberg: “Ryan mag al spelen tegen Oostende in de beker”

Brussel - Racing Genk heeft na de 1-1 van twee weken geleden in de heenwedstrijd van de halve finales dinsdagavond (20u45) in eigen huis genoeg aan een scoreloos gelijkspel tegen KV Oostende om de kwalificatie voor de finale van de Beker van België af te dwingen, maar toch zijn de Limburgers op hun hoede voor de Kustboys.

“De uitslag van de wedstrijd in Oostende kan nog gevaarlijk zijn. Toch hinken wij niet op twee gedachten. Wij spelen om te winnen”, klonk het maandag bij Genk-coach Albert Stuivenberg, die zijn team zaterdag in extremis nog met 1-0 de boot zag ingaan in Mechelen waardoor de kansen op Play-off I nog maar eens geslonken zijn. “Je weet nooit hoe een match zich ontwikkelt. Soms is een 0-0 het hoogst haalbare. Dat moet je als team dan ook over de meet zien te trekken, deze les hebben wij moeten trekken uit de wedstrijd in Mechelen. Mikken op een doelpuntenloos gelijkspel, dat lukt niet. Dat willen wij ook niet. Ook niet voor ons publiek, waarvan ik hoop dat het ons steunt en ons naar de finale schreeuwt. Wij willen voor de winst spelen.”

Genk zal de klus zonder de vertrokken sterkhouders Wilfred Ndidi en Leon Bailey moeten zien te klaren. Topschutter Karelis is dan weer out met een gescheurde kruisband en Thomas Buffel is er om familiale redenen niet bij. Om de geblesseerde doelman Marco Bizot te vervangen, trokken de Limburgers op huurbasis de Australiër Mat Ryan van Valencia aan. De voormalige doelman van Club Brugge zit al in de kern voor de wedstrijd van dinsdag. “Dus hij mag en kan spelen. Of dat ook zo zal zijn, zien jullie morgen/dinsdag”, hield Stuivenberg zich nog op de vlakte.

Mat Ryan streek maandagochtend neer in de Cristal Arena. Foto: JEFFREY GAENS

KV Oostende niet in vorm

Met KV Oostende zakt er allesbehalve een ploeg in vorm naar de Luminus Arena af. Met een nul op zes in de competitie voelen ze de hete adem van AA Gent en KV Mechelen in de nek in de strijd om de plaatsen in de top zes. Coach Yves Vanderhaeghe kan opnieuw een beroep doen op de van de Africa Cup teruggekeerde spelers Knowlegde Musona en Didier Ovono. Aanvaller Gohi Bi Cyriac zit niet in de selectie. De scheidsrechter van dienst is Alexandre Boucaut.

In de andere terugwedstrijd van de halve finales verdedigt Zulte Waregem woensdagavond een 1-0 uit de heenwedstrijd op het veld van Eupen. Eupen en Oostende stonden nog nooit eerder in de bekerfinale. Zulte Waregem kan zich voor de derde keer verzekeren van een plek in de eindstrijd, in 2006 pakte Essevee de trofee. Viervoudig bekerwinnaar Genk (1998, 2000, 2009 en 2013) gaat voor een vijfde finale.

De finale wordt op 18 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld. De opvolger van Standard op de erelijst krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League.