Iedereen wil de grootste hebben... En toch hebben Belgische clubs de kleinste doelmannen van Europa

Volgens Hein Vanhaezebrouck verrichte zijn doelman Lovre Kalinic, voor iedereen dé uitblinker in AA Gent-Club Brugge, zondag maar één moeilijke redding. “De rest dankte hij vooral aan zijn 2,01 meter.” Size does matter dus, volgens de Gentse coach, terwijl België wél de kleinste doelmannen in Europa heeft, wijst ons onderzoek uit. “Hoe lager het niveau, hoe minder centimeters nodig”, verklaart liniecoach en ex-doelman Geert De Vlieger.

“Hein is een meester om één en ander om te buigen”, zegt onze liniecoach Geert De Vlieger. “Hij probeerde daarmee vooral te zeggen dat Club Brugge zondag niet veel kansen had gecreëerd. Maar Kalinic was ...