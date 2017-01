Straf: Belg controleert bal die van 35 meter hoog valt en breekt hiermee wereldrecord

Drie voetballende vrienden uit de Denderstreek hadden vrijdagnamiddag een geniaal plan. Brecht Goubert (21), Michiel Callebaut (20) en Nick De Vuyst (21), hadden het idee om het wereldrecord ‘Incredible first touch’ te verbreken. Bij deze challenge is het de bedoeling dat één iemand een voetbal vanop hoge afstand naar beneden gooit, en dat een ander de voetbal controleert en er vervolgens mee jongleert.

Met een camera en tien voetballen trokken ze naar een 40 meter hoge toren in Brakel. Het hoogste platform bevond zich op 33 meter en de ballengooier is 2 meter groot, wat een totale hoogte geeft van 35 meter. Perfect, want het vorige wereldrecord (dat overigens op naam staat van Arsenal speler Walcott), stond op 34 meter.

“Eigenlijk lukte het ons bijzonder snel, dat is net zo straf!”, vertelt Brecht Goubert enthousiast. “We gingen elk twintig keer proberen, dat hadden we afgesproken op voorhand. Maar bij mijn vierde poging lukte het al om de bal te controleren. Enkel jongleren lukte niet, dus ik bleef proberen."

"Wonder boven wonder ging het perfect bij mijn 12de en 14de poging”, gaat hij verder. “Eigenlijk ben ik gewoon extra fier omdat er wereldspelers zijn die het geprobeerd hebben en er niet in slaagden. Mij geeft dit gewoon een supergevoel”. En dat zullen vele anderen ook vinden, want de video werd sinds zaterdag al meer dan 52.000 keer bekeken. De drie vrienden hebben het record nu ingediend bij Guinness World Records om het officieel te maken.