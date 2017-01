Ontevreden reactie Carrasco doet aardig wat stof opwaaien in Spanje

De ontevreden reactie van Yannick Carrasco, die na zijn wissel tegen Alaves woedend een flesje wegtrapte, doet aardig wat stof opwaaien in Spanje. Volgens radiostation Cadena Cope gaf Atlético Madrid-trainer Diego Simeone de Rode Duivel een standje in de kleedkamer, en ook op de persconferentie na de wedstrijd toonde Simeone zich niet tevreden over de Belg.