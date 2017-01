De beste jonge brouwer ter wereld woont in Hasselt. Raf Souvereyns is door de website Ratebeer verkozen tot “grootste biertalent”. En toch vind je zijn experimentele Bokkereyder-bieren hier niet in de winkels en cafés. “In België was er eerst geen interesse. Nu wel, maar ondertussen verkoop ik alles aan het buitenland.”

Oké, helemáál onvindbaar is een Bokkereyder niet in België. Maar het scheelt toch niet veel. Welgeteld één café – In de Verzekering tegen de Grote ...