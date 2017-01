Trinidad & Tobago heeft opvolger voor Belgische trainer

Brussel - Dennis Lawrence volgt onze landgenoot Tom Saintfiet op als bondscoach van Trinidad & Tobago. Hij werd er maandag voorgesteld, zo meldde de Wereldvoetbalbond FIFA.

De 42-jarige Lawrence is een voormalige profvoetballer uit Trinidad & Tobago die tijdens zijn carrière in de lagere Engelse afdelingen speelde. In 2006 was hij erbij toen Trinidad mocht aantreden op het WK voetbal in Duitsland. Als assistent krijgt hij de voormalige Engelse international Sol Campbell.

Saintfiet nam enkele weken geleden zelf ontslag als bondscoach van Trinidad & Tobago. Globetrotter Saintfiet was toen nog maar een maand aan de slag in de Caraïben. Voor Saintfiet was Trinidad & Tobago al zijn achtste job als bondscoach. Eerder trainde hij de nationale teams van Namibië (2008-2010), Zimbabwe (2010), Ethiopië (2011), Jemen (2012-2013), Malawi (2013), Togo (2015-2016) en Bangladesh (2016).