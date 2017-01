Guardiola scout (met) Russisch topmodel

Manchester City-coach Pep Guardiola neemt zijn job serieus. Dus woonde hij zondag de match van Monaco – straks de tegenstander van City in de Champions League – op het veld van PSG bij. Op de tribune werd hij zowaar gespot met het 33-jarige topmodel Victoria Lopyreva, Miss Rusland 2003. Ja, Parijs is de stad van de liefde, maar vóór u verkeerde dingen denkt: Lopyreva is ook ambassadrice voor het WK 2018 in Rusland en heeft dus wel degelijk een functie in het voetbal. Guardiola is overigens al jaren samen met Cristina Serra, met wie hij drie kinderen heeft. Het bleef dus bij scouten.