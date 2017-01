Club Brugge doet recordbod op laatste dag transfermarkt

Nog tot 23.59 uur heeft Club Brugge om Tal Ben-Haim (27) los te weken bij Maccabi Tel Aviv. Het dossier van de Israëlische flankspeler werd nieuw leven ingeblazen omdat Club zijn bod verhoogde tot 4 miljoen euro, een record voor de Bruggelingen.

Komt hij, of komt hij niet? Club Brugge voert een laatste keer forcing voor Tal Ben­Haim van Maccabi Tel Aviv. Beide clubs zouden afgelopen weekend opnieuw naar elkaar zijn toegegroeid. Nadat Maccabi eerder een bod van 3,1 miljoen en een tweede bod van rond de 3,5 miljoen weigerde en 4,5 miljoen eiste, deed Club nu een bod van iets minder dan 4 miljoen euro. En dat ziet Jordi Cruijff, technisch directeur van Maccabi, naar verluidt al meer zitten. Club heeft nu nog tot 23.59 uur de tijd om de Israëliërs te overhalen. Persoonlijk had Ben-Haim al een akkoord met de landskampioen. Hij kan tekenen voor 3,5 jaar. Bij Maccabi heeft hij nog een contract tot juni 2019. Eind dit seizoen kan hij door een opstapclausule wel weg voor 2,9 miljoen euro.

“De mensen van Brugge hebben mij zaterdag gezegd dat ze er nog altijd alles aan doen om Tal deze winter naar Brugge te halen. Van Maccabi hoorde ik al eventjes niets meer”, aldus vader Ofir Ben-Haim gisteren. Wil Club Brugge Ben-Haim per se, dan kan het dat Club vandaag haar eigen transferrecord (4 miljoen euro voor Hans Vanaken en Koen Daerden) evenaart of breekt.

Bakkali zegt neen

Omdat Ben-Haim lange tijd onhaalbaar bleek, toetste Club nog enkele andere pistes af. Ook die van Zakaria Bakkali (19), tweevoudig Rode Duivel maar wegkwijnend op de bank van Valencia. Bakkali, ook gepolst door Zulte Waregem en RC Genk, ziet een terugkeer naar België of Nederland echter niet zitten. Voor hem liggen er drie opties op tafel: een transfer naar Porto, een andere Spaanse ploeg of gewoon blijven bij Valencia.

Ook in Scandinavië bekeek Club enkele opties. Zo polste het bij FC Kopenhagen naar de transfervoorwaarden van de Sloveen Benjamin Verbic (23). De speler bevestigde de interesse, maar zei tegelijk dat trainer Stale Solbakken hem absoluut niet wil laten gaan. Ook de Kameroener Christian Bassogog (21) was een piste, maar zijn club Aalborg vraagt 2 miljoen euro. Te veel, vindt Club. Tot slot werd ook bij Standard gepolst om Junior Edmilson over te nemen, maar dat bleek onbespreekbaar.