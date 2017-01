Actrice keert na twaalf jaar terug in ‘Thuis’

Musicalactrice Ann Van den Broeck (40) keert na een afwezigheid van twaalf jaar even terug in de Eén-reeks Thuis. In enkele scènes ­deze week herneemt ze haar rol als Beata Kozin­sky, de Poolse zus van Waldek (Bart Van Avermaet). Die zit in de cel op verdenking van moord op zijn vriendin Julia. Beata was in het seizoen 2001-2002 gedurende ­enkele maanden te zien in de populaire reeks, en hernam haar rol kortstondig in 2004, toen de makers van Thuis voor een verhaallijn in Polen gingen filmen. Van den Broeck, in het echte leven de partner van Stany Crets, koos na haar langlopende rol in de VTM-reeks Spoed resoluut voor een carrière op de ­planken.