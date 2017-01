Amerikaanse voetballers spreken zich openlijk uit tegen Trump: “Vreemdelingen- en vrouwenhater”

De vereniging van voetballers die uitkomen in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS heeft zich in een persmededeling openlijk uitgesproken tegen de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump. De voetballersunie zegt dat het inreisverbod voor zeven landen dat Trump uitvaardigde indruist tegen de waarden waar hun natie voor staat. Ze zeggen ook trots te zijn op Michael Bradley, de kapitein van de nationale voetbalploeg, die zei “verdrietig en beschaamd” te zijn over Trump, die hij een "xenofobe, vrouwenhatende, narcistische retoricus” noemde.

“We maken ons diep zorgen”, stak de voetballersunie van wal. “Enerzijds voor onze spelers die hier hinder van zouden kunnen ondervinden, maar ook voor alle mensen die zullen lijden onder het inreisverbod. We proberen er nog achter te komen wat de impact hiervan zal zijn op onze spelers en hun families. We zijn extreem teleurgesteld door het inreisverbod en voelen dat het indruist tegen de waarden van inclusie waar onze natie voor staat. We zijn trots op de constructieve en berekende manier waarop Michael Bradley (de kapitein van de nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten, nvdr) zijn gevoeleners hierover uitte. We hopen dat dit soort sterk leiderschap ons door deze moeilijke tijden zal helpen.”

MLS Players Union Statement regarding the travel ban by the White House pic.twitter.com/h6Hwy5wmKf — MLS Players Union (@MLSPlayersUnion) 30 januari 2017

Bradley haalde gisteren bijzonder hard uit naar de president van de Verenigde Staten. “Ik ben verdrietig en teleurgesteld”, vertelde hij toen hem gevraagd werd naar zijn mening over het inreisverbod. “Ik had gehoopt dat president Trump anders zou zijn dan als hij zich voordeed tijdens zijn campagne. Dat die xenofobe, vrouwenhatende, narcistische retoricus plaats zou maken voor een meer bescheiden en berekende aanpak om dit land te leiden. Ik zat verkeerd. Dat inreisverbod voor moslims is gewoon nog een voorbeeld van iemand die helemaal geen idee heeft wat er speelt in ons land.”

De voetballersunie is een vereniging die de belangen verdedigt van alle spelers die uitkomen in de MLS, de Major League Soccer, de professionele voetbalcompetitie van Canade en de Verenigde Staten. Onder hen zitten met Laurent Ciman en Jelle Van Damme ook één huidige en één voormalige Rode Duivel.