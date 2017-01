Danira is nog altijd vrijgezel en dat is een beetje de schuld van Kobe Ilsen

“In mijn les mag worden gekust. Mits wederzijdse toestemming natuurlijk.” Danira Boukhriss (26) zet meteen de toon als ze de klasregels op bord schrijft. De tv-presentatrice en journaliste gaf voor het programma ‘De Klas’ een gastcollege over de liefde aan het vijfde middelbaar van het Antwerpse Pius X-instituut.

Juffrouw Danira was als ­tiener al erg bezig met flirten, daten en jongens kussen, en wil weten hoe tieners van vandaag daarmee omgaan. Haar bijzondere les is vanavond te zien in de eerste aflevering van De Klas, waarin een bekende Vlaming zestienjarigen onderwijst over een zelfgekozen thema.

Ben jij als vrijgezel wel de meest geschikte ­docente in de liefde?

Danira Boukhriss: “Ik heb wel al lieven gehad, hoor. Ik kan goed uitleggen hoe het niet moet.”

Welke tip zou je de jongeren geven?

“Stort je niet halsoverkop in een passionele relatie. Hoe mooi dat ook lijkt, neem liever je tijd. Leer elkaar eerst goed kennen, laat elkaar zijn wie jullie zijn. Vooral dat laatste. Jongeren maken vaak de fout elkaar te veel te willen veranderen.”

Hoe kijken jongeren van vandaag tegen de liefde aan?

“Het was een atypische les, het best te vergelijken met zedenleer. Liefde is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten, maar elke jongere deed dat op zijn ­eigen, mooie manier. Zelfs wie nog geen lief had, had een duidelijk beeld over de liefde. Wat ik ook mooi vond: zestienjarigen kunnen beter met elkaar praten dan volwassenen. Ze staan op een kantelpunt, ze ontdekken het leven, de liefde, het andere geslacht. Ze denken allemaal anders over relaties, liefde en seks. Maar ze respecteren ­elkaar.”

Tijdens je les laat je de leerlingen een contactadvertentie maken. Als voorbeeld neem je jezelf. Een 26-jarige, spontane en goedlachse vrouw wil kennismaken met een sportieve man met ­humor tussen 25 en 35 jaar, liefst groter dan 1 meter 80, om samen te reizen.

“Dat leunt aan bij wat ik van een man verwacht. Al moet hij niet per se groter zijn dan 1 meter 80. Een toffe gast van 1 meter 75 mag ook. En reizen is toch tof?”

Voldoet Kobe Ilsen niet aan die beschrijving? Een leerling zinspeelt in de aflevering tot drie keer op jullie vermeende relatie.

“Ik vind het grappig dat mensen denken dat wij een koppel zijn. Ik moet je teleurstellen: wij zijn het niet en zullen het ook niet worden. Maar doordat mensen denken dat ik met Kobe ben, heb ik nog altijd geen lief. (lacht) Stop dus met die roddels te schrijven. Het schrikt andere mannen af.”

Je bent een ontzettende fan van kussen, verklaar je in de uitzending.

“Ja! Kussen is supertof. ­Iedereen wordt toch blij van een goede kus?”

Ik kan me voorstellen dat jij als zestienjarige een mondige leerling was. Eentje die veel strafstudie kreeg?

“Strafstudie? Nooit. Maar ik durfde de leerkracht wel ­tegen te spreken. Ik moest vaak mijn agenda afgeven, op de gang gaan staan of de ­directeur ­bezoeken. Maar ik haalde wel goede punten.”

INFO

De Klas,Eén, 20.35 uur