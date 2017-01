CLUBNIEUWS. Jonge Belgische spits op weg naar Wolfsburg, Anderlecht moet nagelbijten

Zelfs als de bekerfinale niet wordt gehaald, kan 31 januari 2017 een memorabele dag worden voor KV Oostende. De kustploeg onderhandelt volop met Wolfsburg om van Landry Dimata (19) de duurste transfer uit haar geschiedenis te maken, wellicht meer dan 5 miljoen. En die andere spits – Gohi Bi Cyriac (26) – is op weg naar het Engelse Fulham. Al uw clubnieuws.

KV OOSTENDE

Door het groeiproces torst KV Oostende momenteel 23 miljoen euro schulden, waardoor de kustploeg wel oren heeft naar lucratieve transfers. Voor Landry Dimata hebben zich de afgelopen week het Duitse Wolfsburg en een Premier League-club gemeld. Wolfsburg toont zich – in tegenstelling tot de Engelsen – bereid om het toptalent te kopen en meteen weer uit te lenen aan KVO, waardoor de Oostendenaren deze deal verkiezen. “Ik garandeer je dat Dimata straks speelt op Genk”, stelde sportief directeur Luc Devroe. “Wat denk je: dat we hem medische tests zullen laten afleggen net voor zo’n bekerduel?”

Maar als de Wolven hem nog zes maanden bij KVO laten is die screening minder dringend. Oostende nam Dimata deze zomer voor een half miljoen over van Standard, maar door zijn zeldzame profiel en zijn 8 goals wordt zijn transferprijs nu op vijf miljoen of meer geschat. “Het verwondert me niet dat Dimata al zo gegeerd is”, zegt Vanderhaeghe. “Hij doet me denken aan de jonge Benteke die ik bij Kortrijk coachte als assistent. Die jongen heeft iets speciaals als je ziet hoe hij zich op de korte ruimte soms vrijspeelt. Hij mag hopen op een grote carrière.”

Cyriac praat met Fulham

Dimata is trouwens niet de enige spits die verkocht zal worden. ­Cyriac zit niet in de Oostendse ­selectie voor Genk omdat hij met de Engelse tweedeklasser Fulham onderhandelt. Aangezien Dimata niet definitief vertrekt, mag de topschutter van vorig seizoen wel andere oorden opzoeken. Arabische clubs haakten eerder af op een vraagprijs van 1,5 miljoen, maar de nummer 11 uit de Championship wil wel een inspanning doen. Cyriac zelf scoorde dit jaar nog maar vier keer.

Tot slot wil Oostende flankspeler Ibrahima Conté tot juni uitlenen aan Waasland-Beveren. De Guineeër brak immers nooit potten aan de kust. Er is een akkoord tussen beide clubs, maar Conté wacht nog even af of er zich vandaag geen andere opportuniteit aandient. Ook een vertrek van verdediger Bruno Godeau is niet uitgesloten. Op inkomend vlak gaf Vanderhaeghe aan dat zijn team eventueel nog een linksback kan gebruiken.

RSC ANDERLECHT

In het dossier Kara Mbodj (27) wordt het nog een dag nagelbijten voor Anderlecht. Het geïnteresseerde Leicester City deed gisteren wel een bod van 10,5 miljoen op de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt van Lazio, maar net als het bod op Kara werd ook dat afgewezen. Afwachten dus of de Engelse kampioen nog een demarrage plaatst.

Ondertussen probeert RSCA de Senegalees wel weer voor zich te winnen. Er is sprake van een contractverbetering en eventuele garanties dat de Brusselaars deze zomer zullen meewerken aan een transfer. Kara lijkt een beetje gesust, maar hij komt wel pas woensdag terug naar Brussel na de Afrika Cup. Gisteren retweette hij ook enkele berichten van RSCA-fans. Een supporter die hem uitschold voor verrader, counterde hij met een tweet van een fan die hem “één van de beste verdedigers” noemde. Een definitieve breuk met paars-wit lijkt dus nog niet aan de orde.

Badji en Faes naar Nederland

Eén van de redenen dat Anderlecht slechts wil onderhandelen voor 15 miljoen euro, is omdat Kara’s ex-club RC Genk nog een vast bedrag (tussen 0,5 en 1 miljoen) en een percentage (20 à 25 procent) op de meerwaarde krijgt. Voor een bedrag van 10,5 miljoen zou zo al snel 2 miljoen naar Limburg vloeien.

Als Kara terugkeert naar RSCA, zal hij het wel zonder zijn landgenoot Stéphane Badji moeten doen. Die wordt wellicht uitgeleend aan het Nederlandse Roda JC met een aankoopoptie, maar de middenvelder zelf zou Granada verkiezen.

De centrale verdediger Wout Faes trekt op huurbasis naar Heerenveen.

KRC GENK

Twee weken geleden liet RC Genk een unieke kans liggen om KV Oostende al uit te tellen, waardoor de terugmatch best gevaarlijk kan worden, weet coach Albert Stuivenberg. Stuivenberg is dan ook op alles voorbereid, ook op een 1-1 na 120 minuten. Hij liet zijn spelers daarom ook trainen op penalty’s. “Ik weet het, de setting of de spanning van zo’n strafschoppenserie kan je nooit perfect nabootsen. Maar je kan ook niks doen en dan laat je alles aan het toeval over. Daarom probeerden we de situatie op training zo dicht mogelijk te benaderen.”

Net geen 7.000 tickets waren gisteravond in voorverkoop aan de man gebracht voor Genk-Oostende, inclusief 175 West-Vlaamse bezoekers, terwijl in de Genkse Luminus Arena dik 24.000 toeschouwers binnen kunnen. Ook de gratis drank (tot middernacht) bij kwalificatie voor de finale kon het gros van de Genkse fans dus niet overtuigen om uit hun luie zetel te komen.

Bailey neemt afscheid

Leon Bailey sprong gistermiddag binnen in het Genkse spelershome om afscheid te nemen van zijn ex-ploegmaats. Ook al werd zijn transfer naar Leverkusen nog steeds niet officieel gecommuniceerd, de deal is wel afgerond. Bailey ontbrak al op de spelerslijst, waarop daags voor elke wedstrijd de geselecteerden en geblesseerden worden aangekruist.

KAA GENT

AA Gent heeft na de invasie van zeven nieuwe spelers (en misschien nog een achtste) nog tot middernacht tijd om zijn intussen veel te grote kern, 34 man nog steeds, af te slanken. Dieumerci Ndongala tekende alvast voor 3,5 jaar bij Standard Luik. Opmerkelijk: alle spelers waarvoor “een oplossing wordt gezocht” werden pas vorige zomer aangetrokken.

Ter gelegenheid van de kraker tegen Club Brugge presenteerde AA Gent ook zijn vernieuwde fanshop. De club sloot begin dit jaar tijdelijk de fanshop om vernieuwingswerken uit te voeren en die zijn succesvol afgewerkt. De fans zullen zich meteen op een voetbalveld wanen. Zo kunnen ze de looplijnen van de spelers volgen of even pauzeren op een middenstip.

Afrekenen kan aan de kassa die verdacht veel op een doel lijkt.

CLUB BRUGGE

Gisterenvoormiddag hield de basiself van tegen Gent een uitloopsessie. Invallers Wesley, Diaby, De Bock, Immers en derde doelman Teunckens werkten een training af op het ­oefenveld. Benoît Poulain bleef nog steeds binnen. De verdediger moest verstek geven voor het duel tegen de Buffalo's door een bloeduitstorting, maar herneemt mogelijk morgen. Vandaag hebben de spelers vrij.

KV KORTRIJK

Karim Belhocine kreeg na zijn verwijzing naar de tribune tegen Lokeren één week schorsing voorgesteld. De sportieve baas moet de wedstrijd op Standard dus vanop de tribunes volgen en een geldboete van 400 euro betalen. KV Kortrijk gaat normaliter niet in beroep en dus zal Bart Van Lancker ook op Sclessin de coaching verzorgen. Vandaag wordt er overigens nog een laatste versterking verwacht.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem is klaar met zijn huiswerk. Er komt niemand meer bij en er mag ook niemand meer vertrekken. Concreet betekent dat dat Severin, Gueye, Bala en Ankersen de vier aanwinsten zijn. Verboom, Brebels, Vetokele en Oulare verlieten het Regenboogstadion. Zondagavond kreeg Jens ­Naessens nog te horen dat hij beter op zoek ging naar een nieuwe club, maar gisteren bleek dat de 25-jarige aanvaller niet meer mocht vertrekken. Essevee zou eerst nog op zoek gaan naar een beweeglijke spits, maar is van dat plan afgestapt. Naessens kan in principe ook in de punt spelen en hoopt nu op een eerlijke kans. Tot nog toe kwam hij nog niet veel in actie.

WAASLAND-BEVEREN

Olivier Myny traint vandaag normaal gezien opnieuw mee met de groep op de Freethiel. De 22-jarige flankaanvaller stond enkele weken aan de kant met een vervelende enkelblessure, maar het einde lijkt nu toch in zicht.

Laszlo Köteles (adductoren) en Vallteri Moren (enkel) zijn nog twijfelachtig voor de training van vandaag.

Oostende-huurling Ibrahima Conté is er vandaag wel voor het eerst bij. De flankaanvaller komt tot het einde van het seizoen het aanvallende compartiment versterken.

STVV

STVV ziet de verplaatsing van zondag naar Westerlo (20 uur) als een mogelijk cruciale wedstrijd richting Play-off 2. Daarom rekent de club op de twaalfde man in ’t Kuipje. Abonnees kunnen gratis met de bus naar Westerlo en krijgen 3,5 euro korting op een staanplaats in het bezoekersvak. De manschappen van Ivan Leko kregen na hun zege tegen Oostende trouwens twee dagen vrij. Vandaag worden de trainingen weer hervat.

KV MECHELEN

KV Mechelen wil Aleksandar Bjelica langer aan zich binden. De 23-jarige Servisch-Nederlandse verdediger ligt nog tot juni 2018 onder contract – en als zijn optie gelicht wordt tot 2019 – maar KV wil daar graag nóg een jaar bijdoen.

Ljuban Crepulja verlaat KV in principe, de Kroaat kan voor een jaar naar Wit-Rusland op huurbasis. OHL wil Jules Van Cleemput graag huren, maar Ferrera ziet hem liever niet gaan en dus zal hij blijven. Jeff Callebaut staat dan weer open voor een verhuur, Oudenaarde (eerste amateurklasse) toonde al interesse. Nils Schouterden, die met de knie sukkelde, probeert vandaag al wat te lopen.