Waarom we nog tijdje geen nieuwe muziek mogen verwachten van Stromae

Nieuwe muziek van Stromae? De fans kunnen er maar beter vrede mee hebben dat die voorlopig niet in het winkelrek ligt. De Brusselse zanger is van plan zich de komende tijd toe te leggen op het modemerk dat hij samen met zijn vrouw Coralie heeft opgestart. Bovendien heeft Paul Van Haver, zoals de wereldster met zijn echte naam heet, behoefte aan meer tijd voor zichzelf, zo vertelt hij in het lifestyle magazine van de krant Le Soir. Vakantie dus, maar ook internationaal gaan met het merk dat een afspiegeling is van de kleurrijke kledingstijl van de zanger. Zo wil het koppel met hun lijn ‘Mosaert’ naar Japan.

Dat alles staat blijkbaar een nieuwe single of een album in de weg. Volgens Stromae wil hij voorlopig zijn boodschap uitdragen via de kledinglijn en zichzelf aldus ontplooien.