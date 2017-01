Chris Van Tongelen openhartig na scheiding: “Romeo’s houden me recht”

The show must go on: het huwelijk van zanger-acteur Chris Van Tongelen (48) mag dan al aan scherven liggen, de polonaise van De Romeo’s gaat door. “Ik hou mij met de boekingen bezig, en De Romeo’s zijn nu meer dan vroeger een uitlaatklep geworden”, zegt Van Tongelen, die steun vindt bij zijn collega’s Gunther Levi en Davy Gilles (beiden 40).

“Op zulke momenten voel je dat wij in die vijftien jaar échte vrienden geworden zijn”, zeggen Gunther en Davy. “Wij doen 250 optredens per jaar, dan heb je ­samen alles meegemaakt. Prille relaties, huwelijken, ­geboortes, echtscheidingen. Vreugde en verdriet. We ­begrijpen beter dan wie ook hoe moeilijk het soms is om ons drukke leven met een gezin te combineren.”

Het belooft nog drukker te worden als volgende maand H.I.T. uitkomt in de bioscoop, de eerste filmrond het populaire trio. En vandaag ligt het nieuwe album Vrienden Voor Altijd in de winkel.

“De eerste twee nummers van het album, het titelnummer en Waar Zijn die Handen komen ook voor in de film, en zullen zeker ambiance brengen”, zeggen de drie. “Onze vorige cd was iets serieuzer, maar dit is weer meer een cd voor het volk, lekker pretentieloos. We hebben zelf zes nieuwe nummers geschreven, en de ­andere zes zijn covers.”

De Romeo’s broeden nog op nieuwe plannen, bijvoorbeeld om in navolging van Christoff en Klubbb3 Duitsland te veroveren. “Er zijn al wat lijntjes uitgeworpen, maar concrete resultaten zijn er nog niet”, ­aldus Gunther. “Niets moet, maar als het lukt, zou dat tof zijn natuurlijk. Ook een eigen tv-serie is nog steeds een droom.”