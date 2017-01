"Als zelfs Ryan al moet terugkeren..."

Als we nu van één speler niet hadden verwacht dat hij ooit naar België zou terugkeren, dan wel van Mat Ryan. Hij speelde twee seizoenen bij Club Brugge en werd twee keer door zijn collega-profvoetballers uitgeroepen tot Doelman van het Jaar. Met grote voorsprong. Als een vleermuis scheerde hij wekelijks naar de ­bovenhoek, reageerde katachtig op schoten van dichtbij en van ver en bleek in staat na een wedstrijd zonder werk toch die ene allesbeslissende redding te verrichten. Een topkeeper. Op-en-top prof ook. Met dat ene duidelijke doel voor ogen: de absolute top bereiken. Voorlopig nog niet dus en onze reportage over de lengtes van de keepers (zie pagina 6) geeft daarvoor mogelijk een gedeeltelijke verklaring.