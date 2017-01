Glenn Degendt (42) van Get Ready! ondergaat vandaag een knieoperatie. Hij zal de komende weken moeten rusten, zodat hij weer fit is tegen het reünieconcert eind april in Ninove. In tussentijd treedt de boyband nog één keer op, aanstaande zaterdag in Ieper. Daar wordt Glenn vervangen door een danser. Get Ready!, dat in de jaren negentig hits scoorde met Vuur, Diep en Marjolein, maakte eerder deze maand bekend terug te keren in de originele bezetting met ook nog Jimmy, Koen en JM.