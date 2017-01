50 gezinnen geëvacueerd wegens vermoedelijk gaslek in Niel

Niel -

In Niel bij Antwerpen is maandagavond de Kerkstraat en omgeving ontruimd omdat er vermoedelijk sprake is van een gaslek. Dat meldt de lokale politie van de zone Rupel. Een 50-tal gezinnen werd geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in het gemeentehuis. Netbeheerder Infrax is ter plaatse om het lek op te sporen.