135 euro boete voor ouders als kind geen helm draagt

Een boete van 135 euro. Dat kunnen ouders in Frankrijk binnenkort verwachten als hun kind geen helm draagt bij het fietsen. In ons land blijft een gelijkaardige verplichting uit. “Onbegrijpelijk”, zeggen spoed­artsen en chirurgen, die wekelijks fietsers met ernstige hoofd­letsels zien. “Perfect vermijdbaar als meer mensen een fietshelm zouden dragen.”

Of ze nu zelf fietsen of bij mama en papa achterop zitten, vanaf 22 maart moeten álle kinderen onder de 12 jaar in Frankrijk een fietshelm op. Is dat niet zo, dan krijgt de begeleidende volwassene een boete van 135 euro. De Franse overheid hoopt daarmee het aantal hoofdwonden bij jonge kinderen drastisch te verminderen.

In ons land is van zo’n maatregel allerminst sprake, hoewel het dragen van een fietshelm hier wel gepromoot wordt. Toch willen chirurgen en spoedartsen ook hier een verplichting, zeker voor kinderen. “Wij zien de gevolgen van het gebrek aan zo’n verplichting haast dagelijks op onze spoeddiensten passeren”, zegt Jan Stroobants, die de spoeddienst van het Antwerpse Middelheim-ziekenhuis leidt. “Specifiek bij kinderen blijken de hoofdletsels na een fietsongeval vaak ernstiger dan bij volwassenen. Daarom dat over het dragen van een fietshelm geen discussie mag bestaan. Ik heb mijn kinderen verplicht om tot de leeftijd van 12 jaar altijd een fietshelm te dragen.”

Ook neurochirurg Bart Depreitere (KU Leuven) is een absolute voorstander, zelfs van een verplichting tot en met 16 jaar. “We verbieden kinderen gsm’s, uit vrees dat de straling hersentumoren veroorzaakt. Dan begrijp ik niet dat voor diezelfde kinderen een fietshelm verplichten – wetende dat je zo ernstige hoofdletsels voorkomt – zo delicaat is.”

Traumachirurg Gerrit De Wachter: “Op medisch vlak kunnen we vandaag al veel doen voor gewonde fietsers. Breuken of inwendige letsels kunnen goed behandeld worden. Maar dat geldt veel minder voor hersenletsels, die vaak niet te genezen zijn.”

Toch zijn fiets- en mobiliteitsorganisaties niet meteen enthousiast. “Sowieso dragen veel jonge fietsertjes vandaag al een fietshelm”, zegt Wout Baert van het Fietsberaad. “En internationaal onderzoek wijst uit dat het fietsgebruik bij zo’n helmverplichting daalt. Bovendien vermindert misschien wel de ernst van verwondingen, maar zeker niet het aantal fietsongevallen.”