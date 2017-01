Vrouw die vader zocht: “Hij is dood, maar ik weet nu tenminste wie hij is”

Maldegem - Amper tien dagen nadat ze zijn foto op Facebook zette, weet Florence Heene (71) uit Maldegem wie haar biologische vader is. Haar oproep belandde vorig week in Canada en daar werd zijn foto herkend. “Dit weekend kreeg ik plots een bericht uit Canada. Iemand die mij ‘tante’ noemde.”

Florence werd aan het einde van de oorlog verwekt door een Canadese soldaat die nadien naar het front vertrok en nooit meer terugkeerde.

“Nu weet ik het wel. Hij is aan het einde van de oorlog zwaargewond terug naar Canada gebracht. Daar heeft hij nog twee jaar in een ziekenhuis geleefd en is dan gestorven”, vertelt Florence. Het nieuws uit Canada heeft haar ook geleerd dat haar vader twaalf jaar ouder was dan haar moeder en al getrouwd was in Canada. Hij had er vijf kinderen, waarvan er twee nog in leven zijn. “Ik had al een familie aan moeders kant. Nu is ook de rest van mijn puzzel compleet. Mijn zoektocht is voorbij.”