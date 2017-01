Treinabonnement vergeten? Geen boete meer

Wie vanaf morgen zijn treinabonnement vergeten is, hoeft niet langer 8 euro op te leggen. Dat bedrag was ingevoerd om administratieve kosten te dekken. Maar de NMBS stapt nu af van die regel én enkele andere regels.

Zo hoeven reizigers die zich op het laatste moment bedenken en willen afzien van hun reis niet langer 5 euro te betalen. Tenminste als ze binnen het halfuur een terugbetaling vragen aan een loket. Ook wie onderweg uitstapt, wordt niet meer benadeeld. Reizigers die bijvoorbeeld vanuit Brussel naar Brugge willen reizen, met een reisonderbreking in Gent-Sint-Pieters, betalen nu nog 15,60 euro. Vanaf morgen betalen zij gewoon de prijs van een rechtstreeks traject naar Brugge (14,30 euro). “Het is jammer dat dit alleen met gewone tickets kan en niet met Go Pass of Rail Pass”, zegt Jan Vanseveren van TreinTramBus. “Toch is het positief dat de NMBS een aantal tarieven vereenvoudigt.”