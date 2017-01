Elke week krijgen twee leraren klappen

Elke lesweek zijn twee leraren het slachtoffer van fysiek geweld op school. Het gaat bijvoorbeeld om onhandelbare leerlingen die met een stoel gooien, maar ook om ouders die klappen uitdelen omdat ze niet akkoord gaan met de punten van hun kind.

In 2016 ging het om 72 Vlaamse leerkrachten, een stijging met ruim de helft in vergelijking met het jaar voordien. Vakbonden en experts vermoeden dat het M-decreet daar iets mee te maken heeft. Daardoor gaan leerlingen met gedragsproblemen minder naar het buitengewoon onderwijs. “Maar de ondersteuning en het geld is hen niet gevolgd naar de gewone school”, zegt pest­expert Gie Deboutte. “Daardoor ontaardt hun problematiek vaker in agressief gedrag.”

Bovendien gaat het volgens de vakbonden om het topje van de ijsberg. “Pas als het echt fout loopt en er sprake is van een arbeidsongeval wordt het geweld bij de onderwijsadministratie geregistreerd”, zegt Jos Wouters van vakbond COC. “Nog vaker zijn leraren het slachtoffer van pestgedrag of verbaal geweld.”