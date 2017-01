Dokter verantwoordelijk voor dood jongen tijdens CM-kamp

Thomas Libert kwam in 2012 om het leven tijdens een CM-kamp in Friesch (Zwitserland). Foto: if/shutterstock

Hasselt / Sint-Niklaas - Arts Geert V. (53) is ook in beroep veroordeeld voor de dood van Thomas ­Libert (15, foto). De diabetespatiënt stierf in 2012 tijdens een CM-kamp in Zwitserland, door een afgebroken naald van z’n insulinepomp. De arts had de pomp nooit gecon­troleerd.

De jongen uit Stevoort (Hasselt) ging in januari 2012 mee op skikamp naar het Zwitserse Fiesch. De eerste dagen ging het goed, nadien klopte hij aan bij dokter Geert V. uit Sint-Niklaas omdat hij zich onwel voelde. Die stelde vast dat zijn suikerspiegel te hoog was en stelde voor extra dosissen insuline te geven via de insulinepomp die Thomas op zich droeg. Maar zijn toestand verslechterde, en de dokter deed amper iets. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed hij.

Dokter V. werd veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding. Hij ging voor de vrijspraak, maar ook in beroep werd hij nu veroordeeld. Er wordt hem een gebrek aan voorzichtigheid verweten. De arts raadpleegde de moeder van de jongen telefonisch, en die stelde voor de pomp te controleren, maar dat deed de man niet. Ook de vraag van de jongen naar een ziekenhuis­opname, negeerde de dokter.

Een verpleegster, in eerste aanleg nog veroordeeld, werd wel vrijgesproken. De ouders van Thomas zeiden maandagavond dat het logisch is dat de dokter veroordeeld werd.