Louwagie: “Ik zit al 27 jaar in het voetbal, maar een seizoen zoals dit jaar heb ik nog nooit meegemaakt”

AA Gent-manager Michel Louwagie heeft nog eens stevig uitgehaald naar de Belgische arbitrage. “Ik zit al 27 jaar in het voetbal, maar een seizoen zoals dit jaar heb ik nog nooit meegemaakt”, vond hij dat de Buffalo’s dit seizoen wel erg veel benadeeld werden. Vooral de wedstrijd tegen Anderlecht zat hem dwars. “Men zegt altijd dat op het einde van de rit alles gecompenseerd wordt, maar als dat waar is, moeten we nog héél veel krijgen.”

Louwagie deed zijn uitspraken in het VRT-programma Extra Time, waar hij vragen kreeg over zijn uitspraken over de arbitrage na de onterechte rode kaart van Anderson Esiti tegen Anderlecht. “Ik heb gewoon gezegd dat de ref onvoldoende was. Ik zie niet in waarom dat ik niet zou mogen zeggen”, vertelde Louwagie. “Ik heb na de match gezegd aan de medebestuurders dat ik denk dat we vandaag het kampioenschap verloren hebben. Want als je de rekening maakt: winnen we die match, wat erin zat, dan hadden we vandaag 42 punten gehad en stonden we op drie punten van Anderlecht.”

“Ik zit al 27 jaar in het voetbal, maar een seizoen als het deze heb ik nog niet meegemaakt. Men zegt altijd dat dat op het einde van de rit gecompenseerd zal worden, maar dan moeten we nog heel veel krijgen. Ik vind ook dat de refs het zouden moeten toegeven als ze in de fout gaan. Dat zou al heel veel frustratie wegnemen.”

“Trebel heeft me zelf gebeld om te vertellen dat hij voor Anderlecht koos”

Nog een doorn in het oog van Louwagie was het mislopen van Adrien Trebel, die gisteren een sterke indruk maakte bij Anderlecht. “Dat Trebel niet kwam was een harde noot, maar daar moet je mee kunnen omgaan in de topsport. Hij had al medische tests afgelegd bij ons.”

Foto: Photo News

Opvallend: ondanks de onvrede over de mislukte transfer transfereerden de Buffalo’s inmiddels al Dieumerci Ndongala richting Luik. “Ik heb contact gehad met Standard-voorzitter Bruno Venanzi en we hebben het uitgesproken. Maar dikke vrienden, da’s iets anders. Of ik het gevoel heb dat Anderlecht hem ging halen omdat wij hem wilden? Ik ken alleen de feiten: op vrijdagmiddag zat Trebel in mijn bureau en twee uur later komt er een andere club. Trebel heeft me wel zelf gebeld om het te vertellen, dat vond ik wel mooi.”

“AA Gent heeft ook even aan Ryan gedacht”

Louwagie heeft toegegeven dat de Buffalo’s er ook nog even aan gedacht hebben om Mathew Ryan terug te halen naar België. “We hebben wel even aan Ryan gedacht, ja”, gaf Louwagie toe in VRT-programma Extra Time. “Ryan had ook al lang niet gespeeld en ik weet niet of hij wel had willen komen omdat hij al voor Club Brugge speelde. Onze voorzitter wilde absoluut een grote keeper. Spanwijdte is enorm belangrijk.”

De manager van AA Gent weigerde ook uit te sluiten dat er nog nieuwe transfers zouden volgen bij AA Gent. “Racing Genk en Perbet? Het klopt dat we voor Perbet nog een oplossing moeten vinden”, bleef hij op de vlakte.