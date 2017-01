Defour zinspeelt op vertrek bij Burnley

Vertrekt Steven Defour dit jaar nog bij Burnley? De Belg werd zaterdag nog uitgeroepen tot man van de match in de FA Cup, maar hij ziet zichzelf niet op lange termijn bij de club blijven. Dat vertelde hij aan de Engelse pers die hem confronteerde met de mogelijkheid om naar China te vertrekken.

“Of ik mezelf op lange termijn hier zie voetballen? Dat weet ik niet”, zei Defour. “Ik kan niet zeggen dat ik hier voor altijd blijf. Als er een grote kans komt, in China of zelfs in Engeland, zal ik daarover nadenken. Het moet een aanbod zijn dat zowel voor de club als voor mij interessant is. Maar op dit moment is er niets aan de gang.”

Defour had vorige zomer de keuze tussen een sportief avontuur in de Premier League of het grote geld in het Midden-Oosten. Hij koos uiteindelijk voor Burnley, dat een akkoord bereikte met Anderlecht. De promovendus brak zijn transferrecord en betaalde 9 miljoen euro voor de middenvelder. Door de transfer kwam Defour ook weer in beeld bij de Rode Duivels, maar er was ook een keerzijde. Defour speelt maar zelden volledige wedstrijden en wordt op verplaatsing alleen als wisseloplossing gebruikt.

Burnley-manager Sean Dyche verwees enkele keren naar de fysieke aanpassingstijd die Defour nodig heeft. Maar de Mechelaar verklaart dat hij topfit is. Het lijkt meer het voetbal van Burnley te zijn – voortdurend de lange bal – dat hem niet op het lijf geschreven is. Omdat Defour dit seizoen al voor twee verschillende ploegen officiële wedstrijden speelde, kan hij op korte termijn alleen vertrekken naar een nieuwe competitie die begint, zoals de Chinese.