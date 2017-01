Boete van 630 miljoen voor Deutsche Bank

De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank maandag een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van Russisch geld. Dat heeft de financiële regulator (Department of Financial Services) in New York gemeld.

In 2015 werd een onderzoek geopend naar verdachte handelstransacties in Rusland. Door het opzetten van een witwasmechanisme werd onder meer 10 miljard dollar illegaal uit Rusland geloodst via aandelen die aangekocht en verkocht werden via kantoren van Deutsche Bank in Moskou, Londen en New York.

Concreet kochten de klanten aandelen in roebels bij de bank in Moskou. Op hetzelfde moment deed het kantoor van Deutsche Bank in Londen een identieke investering in internationale munteenheden in naam van dezelfde klanten, die werden gerepresenteerd door vennootschappen die geregistreerd waren in belastingparadijzen.

Deutsche Bank is er nu mee akkoord gegaan om 425 miljoen dollar over te maken aan het DFS, en 204,46 miljoen dollar (163 Britse pond) aan de Brits regulator.

“Gelegenheden gemist”

“Deutsche bank en verschillende hoge verantwoordelijken hebben talrijke belangrijke gelegenheden gemist om het mechanisme, dat werd vergemakkelijkt door haar filiaal in Moskou en waarbij ook de kantoren in New York en Londen betrokken waren, te detecteren, te onderzoeken en te stoppen”, aldus de Amerikaanse regulator, die toevoegt dat de financiële instellingen waakzaam moeten zijn in de strijd tegen corruptie.

De bank is er ook mee akkoord gegaan om een onafhankelijke opzichter aan te werven die ervoor moet zorgen dat de nieuwe procedures voor de interne controles conform zijn aan de eisen van de regulators.

Meerdere boetes

Het is niet de eerste keer dat Deutsche Bank een boete moet betalen aan de Amerikaanse autoriteiten. Eind december sloot Deutsche Bank nog een schikking van 7,2 miljard met het Amerikaanse ministerie van Justitie, wegens misstanden bij de verkoop van hypotheekbeleggingen in de aanloop naar de financiële crisis van 2008. Begin januari stemde de bank in met een betaling van 95 miljoen dollar wegens belastingontduiking.