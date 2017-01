Transfer van Leon Bailey eindelijk officieel, ondanks pogingen van Genk om hem (nog even) te houden

De Jupiler Pro League is een smaakmaker armer. De Jamaicaan Leon Bailey verlaat immers KRC Genk en trekt naar Bayer Leverkusen. De overgang van de 19-jarige winger hing al enkele dagen in de lucht, maar werd dinsdagmorgen pas bevestigd door de nummer negen uit de Duitse Bundesliga. Bailey verkast met onmiddellijke ingang naar Leverkusen, hij tekende er een contract tot eind 2022. Een transfersom raakte niet bekend.

Toen Bailey begin vorige week niet in de Genkse kern werd opgenomen voor de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk werd duidelijk dat er een transfer voor het Jamaicaanse goudhaantje in de maak was. In navolging van zijn maatje Wilfred Ndidi die een droomtransfer naar Leicester versierde, werd Bailey nadrukkelijk in verband gebracht met een hele rist buitenlandse ploegen. Uiteindelijk heeft Leverkusen dus aan het langste eind getrokken, hij legde er vrijdag al zijn medische testen af, nu is de overgang helemaal rond.

"De club deed er alles aan om haar flankaanvaller te houden tot het einde van het seizoen maar helaas was een onmiddellijke overgang naar Leverkusen de enige optie voor zijn management", reageerde de Limburgse trots met spijt. "KRC Genk is echter trots op Leon, bedankt hem voor zijn prestaties bij Genk en wenst hem alle succes in zijn toekomstige carrière."

“Leon Bailey stond bij vele Europese clubs op het verlanglijstje”, klinkt het bij Leverkusen-voorzitter Michael Schade. “Leon is een enorm snelle en behendige speler, die ons op offensief vlak mogelijkheden biedt”, aldus ook sportdirecteur Rudi Völler. “We zijn ervan overtuigd dat hij een stevige versterking is.”

Bailey zelf is ook speelgerechtigd om met Leverkusen in actie te komen in de achtste finales van de Champions League, waar het Atletico Madrid van Yannick Carrasco wacht. “Bayer 04 is een mooie club en hier kan ik de volgende stap in mijn carrière zetten”, stelde Bailey op de clubwebsite. “Bij Leverkusen kunnen spelers zich goed ontwikkelen en hier wordt ook attractief voetbal gespeeld”, aldus de pijlsnelle winger, die met rugnummer negen zal spelen.