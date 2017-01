Alweer hilariteit tijdens Nederlandse Extra Time: "Wie heeft die scheet gelaten?"

Elke voetballiefhebber weet ondertussen al wel dat er genoeg te beleven valt in "Voetbal Inside", de Nederlandse variant van het voetbalprogramma "Extra Time" op RTL 7. Dat kan ook niet anders met vaste flamboyante gasten als Johan Derksen en René van der Gijp. En als dan iemand in het publiek tijdens de uitzending een scheet durft te maten, is het hek uiteraard meteen van de dam. En dan werd er net nog eens serieus over voetbal gesproken...

En er werd ook in één adem (nu ja...) gelachen met Arnold Kruiswijk. De voormalige verdediger van Anderlecht (2008-2010) speelt momenteel voor Vitesse en heeft een record gevestigd met een "belachelijk hoog" aantal minuten zonder doelpunten: 25.188 minuten...

"Ik hoorde dat ik een record had. Ik moest wel even nadenken, maar toen de jongens begonnen te lachen, had ik het door", vertelde de 32-jarige Kruiswijk na afloop met een brede grijns aan de NOS. "Met het aantal minuten dat ik gespeeld heb, ben ik blij. Ik had alleen wel liever een aantal goals gemaakt. Maar ja, het mag niet zo zijn blijkbaar."

"Toen ik begon met voetballen, wilde ik ook scoren. Want dat is natuurlijk leuk. Trots ben ik niet op dit record. Maar ik zit er ook niet mee, ik lig er niet wakker van. Zolang we erom kunnen lachen, is het prima."

De 32-jarige Kruiswijk had al een triest record in handen: hij maakte ooit al de snelste own goal ooit in de Nederlandse Eredivisie. Op 10 september 2006 passeerde hij als speler van FC Groningen al na negen seconden zijn eigen keeper Bas Roorda...