Ibrahima Conté: van Anderlecht naar KV Oostende en nu naar Waasland-Beveren

KV Oostende leent zijn Guinese aanvallende middenvelder Ibrahima Conté tot het einde van het seizoen uit aan Waasland-Beveren, zo maakte Waasland-Beveren maandag bekend. KV Oostende ontkende echter dat de overgang helemaal afgerond is, een dag later deden ze dat wel. Conté stond dinsdag al op het trainingsveld van de Waaslanders.

Oostende nam de 25-jarige Conté afgelopen zomer over van vicekampioen RSC Anderlecht, waar hij op een dood spoor was beland. Maar ook bij de Kustboys werd het geen succesverhaal voor Conté. In acht wedstrijden kwam hij slechts tot één doelpunt.

Conté speelde twee seizoenen voor Anderlecht. Voordien was hij bij AA Gent (2009-januari 2013) en Zulte Waregem (januari 2013-2014) aan de slag. In Oostende ligt hij nog tot medio 2019 onder contract.

Ibrahima Conté zal het nummer 17 dragen voor geel-blauw. Straks, om 10.30 uur, traint hij voor het eerst mee. #wbe #thuisopdefreethiel pic.twitter.com/YONrAJd0BL — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) January 31, 2017

