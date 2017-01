David Beckham: “Het huwelijk is soms moeilijk”

Al achttien jaar lang delen David (41) en Victoria Beckham (42) lief en leed met elkaar en net zoals elk ander koppel maken ze soms moeilijke tijden door. Dat gaf David toe in een radio-interview met de BBC waarin hij ook bekendmaakte dat ze hun huwelijksbeloften opnieuw hebben afgelegd.

In een interview met de BBC was David Beckham opvallend openhartig over zijn huwelijk en gezinsleven. Hij geeft onder andere mee dat het net zoals bij elk ander koppel wel eens wat minder gaat tussen hen. "Dat maakt nu eenmaal deel uit van relaties, huwelijken, het krijgen van kinderen en het dragen van verantwoordelijkheden", vertelt hij. "Toen we 22 en 23 jaar oud waren, waren onze enige verantwoordelijkheden diegene ten opzichte van onszelf en ons werk."

Maar hij verklapt in één adem ook het geheim voor hun sterke huwelijk. "We zijn een hechte familie en werden zelf opgevoed met goede waarden en normen. Natuurlijk maken we soms fouten en we weten dat het huwelijk soms door dalen gaat, maar het is een kwestie van er samen aan te werken. We kennen elkaar beter dan wie ook. Soms vragen mensen zich af of we samenblijven omdat we een merk zijn. Maar tuurlijk is dat niet het geval. Wij blijven samen omdat we elkaar graag zien en vier fantastische kinderen hebben."

Om hun goede relatie nog eens in de verf te zetten, hebben de twee onlangs hun huwelijksbeloften hernieuwd. In tegenstelling tot hun excentrieke huwelijk in 1999 werd het volgens David deze keer een bescheiden plechtigheid thuis en in aanwezigheid van slechts zes mensen.